Erdogan, malore in diretta tv – Video

(Adnkronos) – “Lieve malore” per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in diretta tv. Ieri sera Erdogan ha dovuto interrompere brevemente un’intervista televisiva in diretta a causa di quelli che ha poi descritto come problemi di stomaco. I telespettatori che seguivano Kanal 7 si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate dopo che il 69enne leader turco non è riuscito a rispondere a una domanda sulle sue promesse elettorali. Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravano Erdogan e l’intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare “Oh no!”. Poi ancora il leader turco ha ripreso e concluso l’intervista, affermando appunto che l’intensità della campagna elettorale gli ha provocato “gravi” problemi di stomaco.