(Adnkronos) – Basta lo 0-0 al Franchi alla Fiorentina per eliminare la Cremonese e approdare così alla finale di Coppa Italia. Nella semifinale di andata i viola si erano infatti imposti per 2-0, ipotecando la finale. L’ultimo atto della competizione vedrà la Fiorentina opposta all’Inter, che in semifinale ha eliminato la Juventus.