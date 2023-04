Huawei amplia la promozione Fast Track sui componenti di rete

(Adnkronos) – Huawei migliora la propria offerta di componenti di rete includendo una gamma più ampia di prodotti per aiutare le piccole e medie imprese ad avviare la propria trasformazione digitale. La promozione Fast Track 3.0 è ora disponibile in più di 40 Paesi europei e offre la consegna ancora più rapida su una selezione di prodotti.

DÜSSELDORF, Germania, 27 aprile 2023 /PRNewswire/ — Il programma Fast Track 3.0 di Huawei include ora una gamma più ampia di componenti di rete: 20 nuovi prodotti tra cui access points (AP) Wi-Fi, switch LAN, switch per data center e router. Tutti i clienti e i partner che ordineranno i prodotti di rete IP selezionati entro il 30 giugno potranno approfittare della consegna entro due settimane.

Più modelli, più valore aggiunto

Huawei introduce 20 nuovi modelli nel suo portafoglio fast track, tra cui gli switch multi-rate, dual-power gigabit e gli switch remote-module, nonché gli access point di fascia media e alta, per un totale di 50 nuovi prodotti IP. Ciò arricchisce gli scenari delle piccole e medie imprese (PMI) nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’ospitalità, del retail, della produzione e della pubblica amministrazione. Il modello PoE++ a doppia alimentazione CloudEngine S5735-S-V2, ad esempio, è adatto per alimentare dispositivi finali come telecamere e AP, offrendo un’esperienza più stabile.

I nuovi prodotti inclusi nella promozione comprendono:

CloudEngine S5731-S M-GE: Switch di accesso multi-rate di nuova generazione con potente alimentazione PoE++ da 90 W per singola portaCloudEngine S5735-S-V2: Switch di accesso Gigabit con tre alimentatori e stacking intelligenteCloudEngine S5735-L-V2: Switch remote-module plug-and-play con design senza ventola a bassissimo consumo energeticoAirEngine 6761-21: Innovativo access point ibrido PoE Wi-Fi 6 con alimentazione PoE ottica/elettrica e scansione RF indipendenteAirEngine 6760R-51: AP Wi-Fi per esterni ad alte prestazioni con protezione IP68 e protezione dai fulmini da 6 kA, oltre a 8×8 MU-MIMO

La promozione Fast Track di Huawei promette consegne rapide sui componenti di rete consentendo ai partner di offrire ai propri clienti i migliori prodotti Huawei a prezzi scontati e consegnati in 1-2 settimane.

Promozione disponibile in oltre 40 Paesi europei

Creare valore insieme

“Nel 2022, abbiamo aiutato più di 200 partner e oltre 500 clienti ad implementare i loro progetti entro i tempi richiesti attraverso il nostro programma Fast Track, rendendoci l’unico fornitore di reti enterprise in grado di offrire alle aziende italiane questi tempi di consegna, eccezionalmente rapidi in un mercato tradizionalmente noto per tempi molto più lunghi”, afferma Todd Sun, Vice Presidente dell’Europe Enterprise Business Group di Huawei.

“Cerchiamo continuamente di creare valore per i nostri client e partner, attraverso la fornitura di reti sicure e stabili in tempi rapidi”, afferma Sun. Huawei ha recentemente annunciato di essere stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2022 per le infrastrutture LAN cablate e wireless di tipo enterprise. “Questo risultato rappresenta un’altra testimonianza del riconoscimento a livello globale dell’offerta Huawei per le reti campus”, afferma Sun.

Informazioni su Huawei

Huawei è leader globale per la fornitura di soluzioni di Information and Communication Technology. Fondata nel 1987, Huawei è una società privata che conta circa 207.000 dipendenti in tutto il mondo e opera in oltre 170 Paesi. La mission di Huawei è quella di costruire un mondo completamente connesso e intelligente portando il digitale a ogni individuo, casa e organizzazione.

ContattiPer richieste stampa contattare, beatriz.cebro@huawei.com, +49 (0)1639679600

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2063799/Huawei_Italian.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1636608/Huawei_Enterprise_Logo.jpg



View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/huawei-amplia-la-promozione-fast-track-sui-componenti-di-rete-301808921.html