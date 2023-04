Martina Mucci sfregiata a Prato, confessa 16enne: “Sono stato io, me l’ha chiesto il suo ex”

(Adnkronos) – “Sono stato io, me lo ha chiesto l’ex fidanzato”. Un ragazzo fiorentino di 16 anni si è costituito questa mattina in Questura a Prato, dove si è presentato con i genitori e il suo avvocato, confessando di essere stato uno dei due giovani che hanno picchiato Martina Mucci, la cameriera fiorentina di 29 anni che la notte fra il 20 e il 21 febbraio scorso fu selvaggiamente aggredita e sfregiata al volto nel centro di Prato. Il 16enne ha confessato di aver aggredito la donna su richiesta del suo ex fidanzato. Il ragazzo, con precedenti di polizia per furto e lesioni, ha reso dichiarazioni spontanee alla Squadra Mobile alla presenza del legale di fiducia e del magistrato titolare dell’inchiesta.

Per l’aggressione a Martina Nucci nei giorni scorsi la polizia pratese ha eseguito tre misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti giovani, ritenuti mandante, intermediario ed uno degli esecutori.

Il minorenne, nel corso dell’inchiesta, era già emerso all’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile in quanto inserito nel contesto d’indagine che ha portato all’arresto in carcere il coautore maggiorenne dell’aggressione.

Al termine dell’interrogatorio il 16enne è stato denunciato a piede libero alla Procura dei minori di Firenze per i reati di rapina, lesioni e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.