Test Green Ncap, punteggio massimo per Nissan Ariya elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Sei le auto testate da Green NCAP nella seconda serie di test del 2023: Nissan Ariya, Renault Austral, Volkswagen T-Roc, Volvo XC40, Ford Fiesta e la nuova Hyundai Staria. La Nissan Ariya, totalmente elettrica, conquista il punteggio massimo – cinque stelle – e si si distingue per l'elevata efficienza di ricarica. La grande batteria, infatti, le consente di percorrere più di 500km (ciclo WLTP), nonostante l'autonomia diminuisca sensibilmente (300km) in condizioni climatiche fredde (-7°C) e in autostrada. La Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 – che si merita tre stelle – può contare su un sistema ibrido a 400 V che aumenta l'efficienza energetica, soprattutto nei test al di sotto della velocità autostradale. Beneficia, poi, di un propulsore full hybrid che riduce sensibilmente i consumi in condizioni urbane ed extraurbane. Alla Volkswagen T-Roc vanno invece 2,5 stelle: motore a benzina turbocompresso a iniezione diretta da 1,5 litri. Questo veicolo gestisce gli inquinanti nocivi in modo molto efficiente, tale da raggiungere una valutazione di 7,7 punti su 10: il miglior risultato del Clean Air Index di Green Ncap per un'auto con motore a combustione interna. La Volvo XC40 mild-hybrid da 48 V, dotata di un motore turbo benzina da 2 litri a iniezione diretta raggiunge 2,5 stelle. Identico punteggio anche per la Ford Fiesta a benzina (che non sarà più prodotta dal giugno prossimo). Testata la versione ST-Line Vignale 1.0 l con cambio automatico a 7 marce e ibridazione leggera a 48 V. Solo 1 stella, infine, per la Hyundai Staria, van a 7 posti alimentato da un motore diesel da 2,2 litri. "I lusinghieri risultati della Volkswagen T-Roc dimostrano che le emissioni inquinanti possono essere, efficacemente, ridotte al minimo anche nelle auto convenzionali – ha dichiarato Aleksandar Damyanov, direttore tecnico di Green Ncap -. Nel complesso, i risultati di Nissan Ariya, Renault Austral e Volkswagen T-Roc costituiscono un esempio di progresso tecnologico a tutto campo che opera nell'interesse sia dei consumatori che dell'ambiente". (ITALPRESS). -foto Green Ncap- ads/com 27-Apr-23 17:27