Trattativa Stato-mafia, Rita Dalla Chiesa: “Felice per esito processo, dispiace che molta gente non ci creda”

(Adnkronos) – “Sono molto felice che si sia interrotta questa brutta, bruttissima catena trattativa-Stato-mafia che ha fatto soffrire persone che conosco personalmente. Mi dispiace moltissimo che molta gente non ci voglia credere, quando le persone si mettono in testa una cosa è difficile scollargliela dalla mente. Sono come un gregge che va dietro al capobranco”. E’ l’analisi di Rita Dalla Chiesa che, in un’intervista all’Adnkronos, fa alcune considerazioni sulla sentenza della Cassazione di ieri, che ha messo la parola fine al processo per la trattativa Stato-mafia confermando le assoluzioni per gli ex Ros Mori, Subranni e De Donno e per l’ex senatore Dell’Utri.

“Subranni, Mori, sono persone che non avrebbero mai meritato di soffrire quello che hanno sofferto, loro e le loro famiglie, per essere stati sbattuti in prima pagina in questo modo -scandisce la figlia del generale Dalla Chiesa- E’ gente che ho visto lavorare, Subranni ha lavorato anche al fianco di mio padre. Ho ancora nella testa mio padre che lo chiamava: ‘Subranni’! Sono felice che sia stata fatta finalmente giustizia”. Dell’Utri? “Sono felice anche per lui, una persona colta, anche se lui lo conosco meno -dice la parlamentare di Forza Italia- Io parlo soprattutto degli uomini di mio padre, di Subranni, e sono felice che sia stata fatta chiarezza”.