Malattia Psoriasica, Iannone (Dir. Reumatologia UNIBA): “Diagnosi precoce artrite può fare la differenza”

(Adnkronos) – “Alle manifestazioni cutanee della psoriasi si aggiungono spesso i sintomi dell’artrite, come dolore, rigidità mattutina e gonfiore delle articolazioni. La diagnosi precoce dell’artrite psoriasica può rivelarsi più importante che per la psoriasi stessa: individuare i sintomi per tempo può fare la differenza”. È quanto affermato dal prof. Florenzo Iannone, Direttore della Reumatologia dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ nel corso del primo Open Day della campagna informativa ‘L’Esperienza al centro’, promossa da Novartis in collaborazione con le principali Associazioni dei Pazienti.