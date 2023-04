Alessio Ghersi, chi era pilota Frecce Tricolori morto in incidente ultraleggero

(Adnkronos) – Alessio Ghersi, una delle due vittime dell’incidente di ieri con un ultraleggero a Lusevera, in provincia di Udine, dal 2018. era pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico ‘Frecce Tricolori’. Originario di Domodossola, il 34enne ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all’interno della formazione delle Frecce Tricolori.

Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell’Accademia Aeronautica. Dopo le scuole di volo era stato assegnato al 4° Stormo di Grosseto, dove aveva conseguito la qualifica di pilota combat ready sul velivolo Eurofighter, svolgendo attività di difesa aerea sia in ambito nazionale sia in missioni Nato. Selezionato successivamente per le Frecce Tricolori, avrebbe a breve preso parte alla sua quinta stagione acrobatica con la Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Alessio Ghersi era sposato, aveva due figlie e viveva a Rivolto in provincia di Udine, sede della base la Pattuglia acrobatica nazionale.