CineArteMusica, in partenza a Maggio una nuova sessione dei corsi di Music Supervisor e Musica per Cinema

L’attività didattica di CineArteMusica, Scuola di Arti Cinemusicali e Multimediali, apre con Maggio/Luglio 2023 una nuova sessione dei corsi dedicati all’approfondimento e all’insegnamento della storia e delle metodiche professionali della musica per immagini: il Corso di Music Supervisor con Marco Testoni e il Corso di Musica per Cinema con Massimo Privitera e Marco Testoni.

Mercoledì 3 Maggio e mercoledì 10 Maggio alle ore 19:30 si terranno gli Open Day online del Corso webinar Music Supervisor di primo livello diretto da Marco Testoni che si svolgerà sulla piattaforma streaming della scuola e del quale sono già aperte le preiscrizioni. L’inizio del corso è previsto per Lunedì 22 Maggio 2023. Il Corso studia le tecniche e le modalità operative del Music Supervisor, una figura professionale sempre più indispensabile nel multiforme contesto delle produzioni cinematografiche e audiovisive con un ruolo di riferimento nelle varie fasi della realizzazione di una colonna sonora: dalla selezione di una playlist musicale per una scena allo screening musicale della sceneggiatura, dalla definizione dei punti musica all’interazione con le altre figure del cast (regista, produttore, montatore, fonico), dalla ricerca del mood di un commento musicale al music licensing per i diritti sincronizzazione di una canzone o di un un brano di repertorio.

Martedì 23 Maggio partirà il Corso webinar di Musica per Cinema diretto da Massimo Privitera e Marco Testoni. Gli Open Day, sempre online, sono previsti Venerdì 5 Maggio e Mercoledì 17 Maggio alle ore 19:30. Un corso che esamina e analizza l’evoluzione moderna della musica per film in relazione alle nuove metodologie artistiche e professionali. Un percorso didattico con un doppio binario formativo che fornisce da una parte gli strumenti per analizzare gli aspetti estetici e storici di un commento musicale, dall’altra i mezzi per apprendere le modalità e le tecniche con le quali oggi si realizza e si produce una colonna sonora nelle 3 fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione. Tutte le informazioni generali su www.cineartemusica.it, per prenotazioni Open Day e moduli di preiscrizione scrivere a segreteria@cineartemusica.it