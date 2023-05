Koelliker, Nicola Paradiso neo Direttore Generale Autotrade & Logistics

MILANO (ITALPRESS) – Koelliker nomina Nicola Paradiso come nuovo Direttore Generale di Autotrade & Logistics. La carica è immediatamente operativa. Classe 1966, Nicola Paradiso è nato a Napoli, e vanta una Laurea in Giurisprudenza nella facoltà di Parma, un Master in Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, conseguita presso l'Università di Bologna, oltre ad un Master in Leadership, Finance, Strategy (IMD International Institute of Management Development). Proviene da AP Moller Maersk, azienda nella quale ha rivestito il ruolo di Products Manager Central Mediterranean Area, e negli anni precedenti è stato anche Responsabile della strategia, sviluppo e P&L della Supply Chain, consolidando la sua esperienza su diversi mercati quali Italia, Est Adriatico (Slovenia, Croazia, Serbia, Albania, Montenegro), Grecia, Nord Macedonia, Malta e Cipro. È stato direttore generale della Magli Intermodal Service SRL, e CEO di AST Logistica (Gruppo Arvedi). Nel Gruppo Koelliker, Paradiso avrà la responsabilità di guidare Autotrade & Logistics, società con sede a Collesalvetti (Livorno), operante da oltre 15 anni nel settore della logistica automotive: con più di 700.000 mq di siti specializzati per la gestione delle vetture, rappresenta l'eccellenza nella gestione della logistica automotive in Italia. La piattaforma logistica "Il Faldo" è il fulcro delle attività di Autotrade & Logistics: qui, infatti, viene svolta tutta la gestione dei veicoli in transito verso le destinazioni finali. All'interno del Gruppo Koelliker la società ha un ruolo strategico, in quanto il tema della logistica sta assumendo una rilevanza crescente nel settore automotive, che a sua volta sta evolvendo sempre di più verso la e-mobility: A&L dispone di siti specializzati per la gestione delle vetture elettriche, oltre ad essere acceleratore del passaggio ad una mobilità sostenibile ed attenta alle tematiche ambientali A Paradiso viene affidata la supervisione completa della società, che solo nel 2022 ha movimentato più di 500.000 veicoli, e di cui, a partire da oggi, Nicola ne diventa Direttore Generale – andando a sostituire Marco Armosino, che lascia il Gruppo per dedicarsi a nuove sfide professionali – riportando direttamente al Vice Presidente Esecutivo, Marco Saltalamacchia. "È anche grazie ad Autotrade & Logistic se da oltre 15 anni siamo protagonisti nel settore della logistica automotive" ha dichiarato Marco Saltalamacchia, CEO & Executive Vice President del Gruppo Koelliker. "Abbiamo un obiettivo ben chiaro: fornire un innovativo sistema logistico a supporto dell'evoluzione delle case automobilistiche, delle società di noleggio e dei concessionari, andando ad offrire un servizio integrato e personalizzato che sia sempre più vicino al mondo della mobilità sostenibile ed alla green economy. Sono sicuro che Paradiso, forte della sua esperienza nel settore, saprà essere all'altezza di un ruolo così importante per il Gruppo Koelliker. Benvenuto in squadra, Nicola". foto: ufficio stampa Gruppo Koelliker (ITALPRESS). tvi/com 02-Mag-23 15:50