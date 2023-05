Trailers FilmFest: ecco il bando del Booktrailer 2023

Dopo aver lanciato il bando per i Pitch Trailer, il concorso per idee di film da realizzare, il Trailers FilmFest di Milano – la cui ventunesima edizione si terrà dal 25 al 27 ottobre 2023 – lancia il CONCORSO BOOKTRAILER, a iscrizione gratuita, aperto ad autori di booktrailer, scrittori e case editrici. Possono partecipare al Concorso tutti i booktrailer dei libri usciti dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2023.



Di fronte al problema della diminuzione dei lettori, il booktrailer – ottimo connubio tra cinema e letteratura – è sempre più un valido aiuto commerciale per la divulgazione dei libri, impiegando un linguaggio simile a quello dei trailer cinematografici, per avvicinare un pubblico più vasto alla lettura. Per partecipare alla nona edizione del Concorso Booktrailer occorre inviare un’email a comunicazione@trailersfilmfest.com con oggetto CONCORSO BOOKTRAILER 2023 e il titolo del booktrailer, allegando il lavoro in alta risoluzione (.mov o .mp4. in HD con risoluzione minima 1920×1080), da inviare con wetransfer all’indirizzo comunicazione@trailersfilmfest.com. Allegare anche la copertina in alta risoluzione (formato verticale) del libro da cui è tratto il booktrailer, indicando nell’email le seguenti informazioni: Autore Booktrailer, Produzione Booktrailer, Uscita Booktrailer, Titolo Libro, Autore Libro, Casa Editrice e contatto telefonico. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 luglio 2023.

Tra tutti i lavori ammessi saranno selezionati a insindacabile giudizio del Comitato artistico del festival i 10 migliori booktrailer da mettere in concorso e saranno promossi dal festival tramite tutti i suoi canali e proiettati nell’ambito della Sezione Trailersprofessional. Il miglior booktrailer votato sul sito www.trailersfilmfest.com sarà premiato nella serata finale del festival.



Tutte le informazioni per l’iscrizione al