True Global Ventures 4 Plus ribattezza il suo “Follow On Fund” con il nome di “Opportunity Fund” per aumentare l’attenzione sui leader dell’IA generativa e del Web3

Singapore, 03/05/2023- L’IA generativa non riguarda solo gli strumenti di scrittura o di chat, come ChatGPT e Google Bard, o la creazione di nuove immagini e video. Il Web3 non si limita ai giochi play-to-earn (P2E) o alla finanza decentralizzata (DeFi).

True Global Ventures (TGV) ha comunicato il proprio impegno a rafforzare l’IA generativa oltre il Web3 con l’ultimo fondo ribattezzato “TGV 4 Plus Opportunity Fund”. Con il rebranding puntiamo a un riposizionamento sul mercato per cogliere le migliori opportunità di investimento nell’IA generativa e nel Web3, attualmente in una fase di crescita esponenziale.

L’IA generativa va oltre le semplici chat testuali, con casi d’uso più rilevanti volti ad aumentare la produttività, ad aggiungere un nuovo flusso di entrate e a creare vantaggi competitivi per molte aziende, se in grado di sfruttarli adeguatamente.

Le nuove tecnologie, come l’IA generativa, vengono ora utilizzate in settori più tradizionali come quello immobiliare, legale o della consulenza, il servizio clienti, l’edilizia, ecc.

Uno studio di TGV ha rivelato che, purtroppo, molte organizzazioni e investitori non hanno saputo avvalersi pienamente di tali soluzioni innovative, per questo riteniamo che le aziende di IA generativa abbiano ancora la possibilità di creare un grande valore.

L’ultimo fondo era noto come “TGV 4 Plus Follow On Fund”, che ha registrato una prima chiusura di 146 milioni di dollari nel giugno 2022. I General Partner hanno impegnato oltre il 40% dell’attuale volume totale del fondo.

Oltre a investire in aziende leader nel Web3 con una strategia per l’impiego dell’IA generativa, il TGV 4 Plus Opportunity Fund investirà anche in aziende in fase di crescita specializzate nell’IA generativa.

Dal 2011 TGV investe in startup che si occupano di intelligenza artificiale, rendendole parte integrante del nostro obiettivo di investimento. Sebbene i nostri investimenti nel Web3 abbiano avuto inizio solo nel 2016, molte delle aziende di IA in cui abbiamo precedentemente investito o che abbiamo seguito sono ora più mature e stanno entrando in fase di crescita.

Alcune delle nostre società in portafoglio hanno già attuato soluzioni di IA generativa, in particolare nel settore del gaming e del metaverso aperto del Web3. Queste soluzioni possono generare rapidamente nuovi scenari, oggetti virtuali, avatar, personaggi non giocabili, musica e altro ancora.

True Global Ventures ha inoltre attuato la propria strategia di IA generativa al fine di utilizzare strumenti volti a promuovere l’efficienza del fondo e delle nostre società in portafoglio in materia di vendita, compliance, normativa, marketing, comunicazione, ecc. Anche i contenuti e gli argomenti delle nostre conferenze globali online, alle quali solitamente partecipano 400-500 persone che rappresentano vari punti di vista, sono basati sull’IA generativa. L’intelligenza artificiale generativa stimola gli oratori a creare contenuti ancora migliori da condividere.

Il TGV 4 Plus Opportunity Fund ha investito finora in due leader del mercato globale:

1. Ledger, leader mondiale nel settore della sicurezza degli asset digitali critici, che custodisce più del 20% degli asset digitali e del 30% degli NFT a livello globale, senza aver mai subito alcun attacco hacker. I dati dimostrano, inoltre, che Ledger è un’azienda anticiclica. Nel corso del fallimento di Terra/LUNA, FTX e SVB, le vendite hardware sono aumentate, mostrando un’elevata correlazione con l’aumento del prezzo dell’indice ETF sull’oro.

2. Animoca Brands, leader globale nel Web3, che detiene riserve di asset digitali nel campo dell’intrattenimento e del metaverso aperto, ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui l’inclusione nella classifica del Financial Times (FT) delle aziende in forte crescita nel 2023 nella regione Asia-Pacifico e nell’elenco Crypto 40 di Fortune.

“Siamo lieti di annunciare il rebranding del fondo per cogliere nuove opportunità. Contrariamente al comune approccio attendista, mediante un’accurata pipeline di investimenti, selezioniamo i leader del settore con qualifiche interessanti e il potenziale per generare ottimi rendimenti. Attraverso la nostra rete globale di partner, li aiutiamo a diventare professionisti di successo in un mercato in rapida crescita” afferma Konrad Wawruch, Managing Partner del TGV 4 Plus Opportunity Fund.

Fredrik Adolfsson, Managing Partner del TGV 4 Plus Opportunity Fund, aggiunge: “Riteniamo che il mercato azionario in crescita offra notevoli opportunità agli investitori, come i family office, di accedere alle tecnologie trasformative. Tecnologie quali l’IA generativa e la Blockchain potrebbero rendere le società in portafoglio molto più efficienti ed efficaci, offrendo loro un vantaggio competitivo”.

TGV4 Plus Opportunity Fund (“Opportunity Fund”) ha chiuso il primo anno nel giugno 2022 con 146 milioni di dollari. I General Partners (GP) di Opportunity Fund, che gestiscono il fondo e il Comitato per gli investimenti, investono più di 62 milioni di dollari nel fondo. Questa cifra rappresenta un impegno totale dei GP superiore al 40% del volume totale del fondo, uno dei maggiori nel settore del venture capital.

L’Opportunity Fund mira a investire il suo capitale in società selezionate del fondo base TGV 4 Plus. Alcune delle società in portafoglio includono Ledger, The Sandbox, Animoca Brands, Chromaway, GCEX, ecc.

L’intelligenza artificiale, compresa l’IA generativa, e le tecnologie web3 come la blockchain, sono diventate parte integrante delle nostre società in portafoglio. Queste tecnologie all’avanguardia vengono sfruttate come vantaggi competitivi al fine di promuovere il cambiamento trasformativo e fornire prodotti consolidati.

TGV è presente in 20 città a livello globale, principalmente a Singapore, Hong Kong, Dubai, Stoccolma, Parigi, Londra, San Francisco, New York, ecc. Visita il sito https://www.tgv4plus.com/ e seguici su LinkedIn e Twitter.

Per qualsiasi domanda, scrivi all’indirizzo info@trueglobalventures.com