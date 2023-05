Felix: “Decathlon sta proseguendo la sua forte crescita”

(Adnkronos) – “Decathlon sta proseguendo la sua forte crescita, con un fatturato che nel 2022 ha raggiunto i 15,4 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2021 del 12%. Anche a livello di utili, i risultati sono in continua crescita, attestandosi a 923 milioni di euro. Questi risultati sono stati possibili grazie alla dedizione degli oltre 105.000 collaboratori e collaboratrici in più di 70 Paesi che ogni giorno immaginano prodotti e servizi sportivi innovativi, pratici e utili allo scopo di rendere lo sport sempre più diffuso”. Queste le parole di Augusto Felix, ceo di Decathlon Italia, in occasione dell’evento organizzato a Milano per celebrare i 30 anni di Decathlon nel nostro Paese. Era, infatti, il 1993 quando, a Baranzate in provincia di Milano, veniva aperto il primo punto vendita.

“L’Italia è centrale per il Gruppo -prosegue Felix- oggi contiamo nel Paese 145 store che ci garantiscono una presenza capillare su tutto il territorio, 2 sedi di produzione, 4 depositi logistici e occupiamo circa 8mila collaboratori e collaboratrici. La forza è quella di riuscire a rispondere al meglio alle richieste locali dei clienti, che hanno diverse abitudini di pratica e di acquisto in base all’area di riferimento. Negli anni ci siamo impegnati in progetti e attività per avvicinare quanti più italiani possibili allo sport. Nel 2022 abbiamo organizzato quasi 400 eventi sportdays di promozione dello sport ed erogato circa 4.000 esperienze sportive erogate grazie ai programmi Decathlon”.

Gli obiettivi per il futuro sono già chiari: “Abbiamo tre pilastri strategici – conclude Felix- sviluppare il lato umano, rispettare l’ambiente e creare valore sostenibile. Sul piano ambientale puntiamo ad arrivare entro il 2026 al 100% di prodotti eco-ideati, utilizzare il 100% dell’elettricità proveniente da fonti rinnovabili nei nostri negozi e depositi in tutto il mondo e promuovere ulteriormente soluzioni di riparazione per prolungare la vita di uno zaino o di una bicicletta in ottica di economia circolare”.