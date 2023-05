(Adnkronos) – Treno esce dai binari a Firenze. Le ruote anteriori di un regionale vuoto sono uscite dalla sede ferroviaria, alla stazione di Santa Maria Novella. Erano circa le 12.30 e il treno stava rientrando senza passeggeri in deposito. Al momento ci sono ritardi e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino. I tecnici di Rfi, si legge in una nota, sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione.