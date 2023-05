Gli Appian Partner Award mettono in luce i risultati ottenuti nell’automazione dei processi end-to-end

(Adnkronos) – MILANO, 4 maggio 2023 /PRNewswire/ — Appian (NASDAQ: APPN) ha annunciato oggi i vincitori dei Partner Award 2023 in occasione della conferenza globale Appian World a San Diego. I vincitori di quest’anno hanno dimostrato la capacità di creare soluzioni aziendali innovative e d’impatto sulla piattaforma Appian per l’automazione dei processi end-to-end, superando le aspettative dei clienti e mantenendo un livello di eccellenza nella fornitura dei servizi.

“Siamo entusiasti di premiare i nostri partner, che hanno dimostrato il loro impegno nel promuovere l’innovazione, offrendo anche un valore senza pari ai nostri clienti”, ha dichiarato Mark Dillon, Senior Vice President della Global Partners Organization di Appian. “Gli Appian Partner Award celebrano gli ottimi risultati dei nostri partner e siamo orgogliosi di avere una così forte comunità globale di professionisti di talento”.

Partner Impact and Excellence Awards

Transformation Award per risultati strategici di business: KPMGKPMG LLP è stata premiata con il più importante Appian Partner Award per gli eccellenti risultati ottenuti nella realizzazione di programmi strategici sulla piattaforma Appian Low-Code. Lo scorso anno KPMG ha dato il via a diversi programmi di trasformazione dei clienti a livello globale, fornendo soluzioni d’impatto per migliorare l’esperienza dei clienti, la trasparenza, l’efficienza e la conformità. KPMG continua a essere leader con il maggior numero di lead developer certificati a livello globale.

Growth Award Appian Practice: RSMRSM US LLP, fornitore leader di servizi di revisione contabile, fiscali e di consulenza per le medie imprese, ha ricevuto il Growth Award come riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti nell’allineamento, nello sviluppo e nella crescita della sua Practice Appian. In qualità di consulente di fiducia, RSM US LLP guida i propri clienti nel complesso ambiente aziendale odierno mostrando loro “The Power of Being Understood”, incontrando i clienti ovunque si trovino e creando i team più adatti ad accelerare il conseguimento degli obiettivi delle organizzazioni. La dedizione nel fornire soluzioni innovative e un servizio eccezionale ai clienti è stata determinante per lo sviluppo della Appian Practice di RSM US LLP, con una crescita del valore contrattuale annuale (ACV) del 400% e il raddoppio del numero di sviluppatori Appian certificati in un anno.

Innovation Award per una soluzione di impatto: AccentureAccenture ha ricevuto il prestigioso Appian Innovation Award per l’eccezionale lavoro svolto nella creazione di una “fabbrica dell’innovazione” in collaborazione con Appian, che si concentra sulla creazione di applicazioni specifiche e sulla realizzazione di soluzioni di nuova generazione e uniche nel loro genere per i clienti. Nell’ultimo anno, Accenture ha sviluppato più di 10 soluzioni specifiche di settore, tra cui applicazioni per le procedure di laboratorio in ambito farmaceutico, la gestione degli asset, l’onboarding istituzionale, l’automazione delle richieste di risarcimento al dettaglio e l’elaborazione e rielaborazione intelligente dei documenti. Accenture è nota per la sua capacità di progettare, sviluppare e distribuire rapidamente soluzioni di livello enterprise su Appian che automatizzano i processi, migliorano l’esperienza degli utenti e aumentano l’efficienza dei clienti.

Delivery Award per la velocità e l’eccellenza del progetto: Ernst & Young (EY)EY ha dimostrato un’eccezionale capacità di sfruttare la piattaforma Appian per un delivery rapido e di alta qualità che supera costantemente le aspettative dei clienti. In soli sei mesi, il team Appian di EY ha creato un nuovo ecosistema Appian presso un grande gestore patrimoniale e ha progettato e implementato un framework per la gestione del ciclo di vita dei fondi utilizzando una metodologia agile. Il framework utilizza una struttura di modelli e casi, consentendo agli utenti aziendali di definire i propri flussi di lavoro senza dover passare attraverso un intero ciclo di sviluppo. Fund Management LifeCycle, la prima implementazione che ha utilizzato questo framework, ha sostituito i flussi di lavoro manuali e le e-mail, consentendo agli utenti di tenere facilmente traccia di tutte le informazioni e delle attività in attesa di azione in un unico sistema centralizzato. Il framework è costruito in modo da essere sufficientemente flessibile da consentire un utilizzo per altri flussi di lavoro, riducendo il time-to-market per qualsiasi applicazione futura.

Value Award per il successo dei clienti: WNS-VuramWNS-Vuram, partner globale dalla consolidata reputazione e impegnato nel facilitare il successo dei clienti, offre da oltre un decennio soluzioni innovative e mission-critical garantendo risultati di business eccellenti in tutti i settori. Questo premio riconosce gli straordinari risultati ottenuti da WNS-Vuram nell’applicazione delle best practice e delle metodologie Appian nel servizio clienti, nel delivery dei progetti e nell’assistenza continua per garantire ai clienti la fornitura di servizi di alto valore.

Channel Sales and Technology Partner Award

Channel Sales Partner dell’anno: Ignyte GroupNominata da Forbes tra le “Best Management Consulting Firms” del 2023, Ignyte Group è stata premiata come Channel Sales Partner dell’anno per aver raggiunto il più alto ACV netto di nuovi contratti di rivendita e di sourcing in Nord America. Con sede a Washington, Ignyte ha aiutato diverse organizzazioni commerciali strategiche e le principali agenzie federali sanitarie e civili degli Stati Uniti a modernizzare con successo i processi aziendali mission-critical sulla piattaforma Appian.

Technology Partner dell’anno: GuidewireGuidewire è stata nominata Partner tecnologico dell’anno in qualità di partner strategico globale e per aver fornito opportunità innovative in grado di espandere le funzionalità della piattaforma Appian. In meno di un anno, Guidewire è diventato uno dei partner tecnologici più preziosi per Appian, investendo tempo e risorse per supportare l’integrazione tecnologica e gli sforzi di go-to-market. L’ offerta congiunta combina la velocità e l’agilità della piattaforma Appian con la piattaforma assicurativa leader di mercato di Guidewire, così da generare un valore significativo per i clienti.

Appian

Appian è una società di software che automatizza i processi aziendali. La piattaforma Appian include tutto ciò che serve per progettare, automatizzare e ottimizzare anche i processi più complessi, dall’inizio alla fine. Le organizzazioni più innovative del mondo si affidano ad Appian per migliorare i loro flussi di lavoro, unificare i dati e ottimizzare le operazioni, con il risultato di una crescita migliore e di un’esperienza cliente superiore. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it



