Dopo più di 30 anni d’attesa il Napoli è campione d’Italia e il mondo intero lo celebra.

Difatti i festeggiamenti per lo scudetto non si sono limitati al territorio partenopeo, ma si sono estesi fino a New York, dove napoletani e non sono scesi in strada per festeggiare la vittoria.

Di seguito il video dei festeggiamenti per la vittoria del Napoli a NY: