Dl Lavoro, Salvini: “Aumenti in busta paga anche per pagare personal shopper”

(Adnkronos) – “Anche se uno ha il personal shopper che gli costa 300 euro l’ora, un aumento di stipendio ti serve per pagarlo. Non è che puoi andare in giro per Sarzana scoordinata tra i jeans la camicia l’ombretto e il rossetto”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un comizio elettorale a Sarzana, parlando del decreto lavoro. Il riferimento è alle critiche arrivate a Elly Schlein e all’intervista nella quale la segretaria dem ha detto di avere un’armocromista che l’aiuta a scegliere gli outfit da indossare. Durante il suo intervento, alcune persone che assistevano al comizio hanno gridato al leader leghista che Schlein era già intervenuta a Sarzana: “Ah – ha ironizzato lui -e c’è l’aveva il personal shopper quando è venuta a Sarzana? Era armocromaticamente in linea, dal mocassino al giacchettino?”.