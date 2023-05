F1 Gp Miami 2023, Verstappen vince con Red Bull e Ferrari male

(Adnkronos) – L’olandese Max Verstappen vince il Gp di Miami e la Red Bull, con il secondo posto del messicano Sergio Perez, mette a segno la doppietta confermando il dominio nel Mondiale 2023 di Formula 1. Al terzo posto, lo spagnolo Fernando Alonso su Aston Martin. La Ferrari chiude con il quinto posto dello spagnolo Carlos Sainz, alle spalle della Mercedes del britannico George Russell. L’altra rossa, guidata dal monegasco Charles Leclerc, è settima dietro alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton.

La gara di Miami conferma la schiacciante superiorità di Verstappen e della Red Bull. Il campione del mondo, partito dalla nona posizione dopo le deludenti qualifiche, impiega appena 15 dei 57 giri per risalire in seconda posizione e gettare le basi per il successo. Verstappen può contare su una monoposto straordinaria che macina ben 46 giri con le gomme dure. La vittoria, la terza della stagione e la 38esima della carriera, vale un primato sempre più solido nella classifica iridata con 119 punti e 14 lunghezze di vantaggio su Perez.