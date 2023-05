Soave Film Festival 2023: proiezioni ed iniziative ad ingresso libero

Riaprono con il Soave Film Festival 2023 gli appuntamenti di VGML, acronimo per Verona Green Movie Land, il grande progetto diffuso che racchiude al suo interno sette festival cinematografici green. Nell’Est veronese, dall’11 al 14 maggio, torna per la seconda edizione il Soave Film Festival che sarà dedicato alla terra, ai suoi prodotti, ad una visione armonica del rapporto tra l’Uomo ed il pianeta, all’attenzione a forme di agricoltura e di turismo sostenibili. Nutrire il corpo e lo spirito saranno i temi della selezione internazionale di film operata dal direttore artistico, Alessandro Anderloni. Coinvolte diverse associazioni e realtà produttive locali tra cui Pro Loco Soave e Strada del Soave. Allestita anche una mostra fotografica «Meravigliosa Terra dei Soavi» nella sede comunale e da segnalare l’avvio del corso “Fare Cinema Soave, prova di attore medievale”.

Si apre l’11 maggio con una Serata Lessinia, in programma due lavori di Alessandro Anderloni dedicati alle magiche prospettive di quell’altopiano a cui Anderloni ha dedicato molto della sua attività: alle 21.00 si parte con Gasìngala, un violino in Lessinia che parla del cimbro, di Paganini e della magia della musica; a seguire Lessinia, il Parco, un viaggio lungo le suggestioni della terra e del suo popolo. Il 12 maggio in programma la Serata apicoltore con l’intenso documentario L’apicoltore del regista del Kurdistan turco Mano Khalil (ore 21.00): un racconto di guerra, migrazioni e amore per le Signore del miele. Il 13 sarà la volta della Serata Alpeggio-Formaggio con la proiezione di Il vitello nella mucca e il grano nella cassa dell’altoatesino Josef Schwellensattl, un film che offre lo spaccato della vita dell’Oberhof, uno degli ultimi masi in fondo alla Val d’Ultimo in Alto Adige.

I film e il programma

Gasìngala, un violino in Lessinia

di Alessandro Anderloni

18’ Italia, 2001

L’antica lingua della Lessinia, la montagna di Verona, è il cimbro, un antico dialetto alto-tedesco delle genti bavaresi che vennero ad abitare qui nel Medioevo. “Gasìngala” significa “piccolo componimento musicale”. I Capricci di Nicolò Paganini sono piccoli componimenti musicali per violino e sono la colonna sonora di questo film. Il violinista Giovanni Angeleri, vincitore del Premio Paganini di Genova nel 1997, suona i Capricci nei luoghi più suggestivi del Parco della Lessinia. Il film è diviso in 4 episodi: L’acqua, ambientato nel Parco delle Cascate di Molina; Cargar montagna, seguendo le mandrie durante la transumanza; In contrada Garzon, ambientato in una contrada abbandonata. E La neve, una danza tra il sole e le bufere.

Lessinia, il Parco

di Alessandro Anderloni

28’, Italia, 2002

Un viaggio nel Parco Naturale Regionale della Lessinia, a scoprire le malghe, percorre costoni dei vaj, osservare i camosci e caprioli, scoprire le città di roccia, le grotte, rincorrere i torrenti della Val Fraselle, scendere con i tronchi dalle foreste, ascoltare i rumori del lavoro dell’uomo nelle foreste e la sinfonia di campanacci della transumanza, il grido dell’Aquila Reale e del Falco Pellegrino, il dolce sottofondo sonoro degli insetti, il cantare del vento, l’antica parlata cimbra. In ogni sequenza del video, uomini e donne, che in Lessinia vivono e lavorano, o che la percorrono a piedi, a cavallo, in bicicletta, con gli sci, sono inseriti nel racconto quasi fossero elementi stessi del paesaggio. Perché il Parco Naturale della Lessinia non è una riserva, ma una montagna protetta sulla quale l’uomo, nel corso di una storia millenaria, ha trovato l’equilibrio e la convivenza possibile con gli animali e con la Natura.

L’apicoltore

di Mano Khalil

107’, Svizzera, 2013

Nella sua terra, il Kurdistan turco, Ibrahim Gezer ha perso tutto a causa della guerra: sua moglie, due dei suoi figli e le oltre 500 colonie di api che erano il suo mezzo di sussistenza. Rifugiatosi sulle montagne della Svizzera dopo una lunga odissea di privazioni, la sola cosa che gli rimane è il suo amore per le api e la sua incrollabile fiducia nei diritti umani. In Svizzera, tra le difficoltà del lavoro in fabbrica e l’attesa per la pensione, Ibrahim può tornare a fare l’apicoltore. Nel ricordo delle sofferenze patite a causa della guerra e nella nostalgia per le sue montagne, Ibrahim ritrova nelle api una nuova ragione di vita.

Il vitello nella mucca e il grano nella cassa

di Josef Schwellensattl

89’, Germania, 2006

L’Oberhof è uno degli ultimi masi in fondo alla Val d’Ultimo. Da secoli ci abitano gli Schwienbacher che tutti, lassù, dal nome del maso, chiamano “Oberhofer”. I fratelli Luis e Wascht vivono con la loro anziana madre, Zilla. Alla fine di giugno, con falce e rastrello, si trasferiscono a malga Tufer, a 2000 metri, e, in agosto, falciano il prato, minuziosamente, con amore, attorno anche ai sassi più piccoli per raccogliere il fieno e non lasciarne nemmeno un filo per terra. D’inverno, il fieno viene caricato sulle slitte e legato con le corde ricavate da pelle di mucca, costruite pazientemente dai fratelli stessi, nel maso, sotto lo sguardo attento di Zilla. La discesa delle slitte a valle è una festa. Un tempo le ragazze sceglievano il ragazzo con la slitta più bella. E poi si ballava, tutti insieme. Ora, invece, non si balla più: mancano le ragazze.

Programma

Domenica 7 maggio: Soave Green Meeting

Ore 11.00, Municipio – apertura Mostra Fotografica: «Meravigliosa Terra dei Soavi»

Ore 11.30, Municipio – Salone delle Feste, Tavola Rotonda: «TURISMO 4.0, partiamo da

Soave, Borgo dei Borghi 2022»

Giovedì 11 maggio: Soave Film Festival

Serata Lessinia

Ore 20.00 Municipio, Piazza del Festival – aperitivo

Ore 21.00 Municipio, Salone delle Feste – proiezione cinematografica

GASÌNGALA, UN VIOLINO IN LESSINIA di Alessandro Anderloni – 18’ – Italia

LESSINIA, IL PARCO di Alessandro Anderloni – 28’ – Italia

Venerdì 12 maggio: Soave Film Festival

Serata Miele

Ore 20.00 / 23.30 Municipio, Piazza del Festival – aperitivo

Ore 21.00 Municipio, Salone delle Feste – proiezione cinematografica

L’APICOLTORE, di Mano Khalil – 107’ – Svizzera

Sabato 13 maggio: Soave Film Festival

Serata Alpeggio e Formaggio

Ore 20.00 / 23.30 Municipio, Piazza del Festival – aperitivo

Ore 21.00 Municipio, Salone delle Feste – proiezione cinematografica

IL VITELLO NELLA MUCCA E IL GRANO NELLA CASSA di Josef Schwellensattl – 89′ – Germania

Domenica 14 maggio: Soave Film Festival

Ore 10.30 Municipio, Piazza del Festival – aperitivo

Ore 12.00 Municipio, Salone delle Feste – concerto

Movie & Music – colonne sonore indimenticabili

Ore 13.00 Municipio, Piazza del Festival – Gran Convivio

Soave Green Food Experience