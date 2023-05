Takeda Italia, Alessandra Fionda nominata Medical & Regulatory Head

ROMA (ITALPRESS) – Takeda Italia annuncia la nomina di Alessandra Fionda a Medical & Regulatory Head di Takeda Italia. "Sviluppo e innovazione sono tra le parole chiave dell'area che da sempre offre un contributo valoriale e significativo per il sistema salute", si legge in una nota. Alessandra Fionda guiderà il team Medical & Regulatory, mettendo a disposizione, sostenuta dall'expertise del suo Team, il supporto scientifico ed organizzativo necessario alle Business Units, alla Direzione Patient-Value & Access e a tutte le funzioni aziendali. "È nelle sinergie che troviamo il nostro punto di forza – sottolinea Alessandra Fionda -. Riconoscere il ruolo delle collaborazioni esterne ed interne all'azienda, intercettando precocemente le esigenze degli stakeholder, a supporto di tutti i protagonisti dell'ecosistema salute, è uno degli obiettivi che mi pongo. Le nuove tecnologie e la trasformazione digitale saranno la chiave per evolvere nella generazione di evidenze in modo innovativo e rapido, consapevoli che purtroppo i pazienti non possono aspettare. Questo senza tralasciare il ruolo delle persone e il loro contributo a supporto della comunità scientifica, dei pazienti e dei loro caregiver – al centro di ogni nostra azione e pensiero strategico". Alessandra Fionda è medico, specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia; il suo percorso in ambito farmaceutico è iniziato come Medical Advisor Hemophilia presso Pfizer e proseguito attraverso un'esperienza quasi ventennale in Takeda, dopo essere entrata come Therapeutic Area Manager nel 2004. Da allora, ha assunto ruoli di crescente responsabilità fino a ricoprire il ruolo di Oncology Medical Affairs Head nel 2019, contribuendo al successo delle strategie di pre-lancio e lancio di farmaci che hanno cambiato il paradigma di trattamento di alcuni tumori. Ha lavorato in sinergia con il Global Medical Team di Takeda Oncology allo sviluppo della pipeline oncologica, tramite l'identificazione dei gap clinici e la costruzione di rapporti di collaborazione con la comunità scientifica nelle attività di ricerca clinica. Nel suo nuovo ruolo, Alessandra Fionda entrerà a far parte del Leadership Team di Takeda Italia, confermando la direzione strategica del Medical Affairs e accelerando, a livello locale, l'evoluzione e la crescita dei Global Brands Takeda, attraverso una solida partnership con tutti gli stakeholder coinvolti. "Takeda è da sempre al fianco della comunità scientifica, dei pazienti e delle loro famiglie, possiede al suo interno valori antichi che sanno guardare e guidare il futuro – afferma Annarita Egidi, Amministratore Delegato di Takeda Italia – "la nomina di Alessandra Fionda rappresenta una direzione ben definita, tracciata da credibilità, know-how e solidità che un'azienda come Takeda sa di poter garantire". – foto ufficio stampa Takeda Italia – (ITALPRESS). sat/com 09-Mag-23 11:56