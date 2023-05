(Adnkronos) – “Le aziende italiane hanno bisogno di una legge sulle lobby, non possiamo avere zone d’ombra, dobbiamo lavorare in trasparenza”. Lo ha dichiarato Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, in occasione del Forum relazioni istituzionali organizzato da GreenHillAdvisory, Deloitte Legal e Adnkronos.