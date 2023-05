Milano, incendio in appartamento a Cornaredo: morta donna disabile

(Adnkronos) – Una donna disabile è morta in un incendio divampato ieri sera nel suo appartamento a Cornaredo, in provincia di Milano. Cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute attorno alle 22 per spegnere le fiamme scaturite al terzo piano di una palazzina di 4 piani in via Primo Levi 5/a. Durante le operazioni di spegnimento in camera da letto è stato rinvenuto il corpo esanime della donna di 69 anni disabile. Mentre è salvo il gatto che faceva da compagnia alla donna nell’appartamento. In posto anche il 118, Carabinieri di Cornaredo e auto medica.