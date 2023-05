Derby Champions, Bonolis: “Inter poteva chiudere discorso con Milan”

(Adnkronos) – “Sono molto contento. La partita è stata infuocata da subito, l’Inter ha segnato due gol importantissimi. Potevano essere di più e in linea teorica avremmo chiuso il discorso qualificazione, quindi dobbiamo restare attenti e concentrati in vista del ritorno”. Sono le parole del conduttore tv e tifoso dell’Inter Paolo Bonolis all’Adnkronos, commentando la gara tra Milan e Inter di ieri, semifinale di Champions League vinta 0-2 dai nerazzurri. “Bisogna arrivare tra le prima 4 in campionato. Ieri l’Inter è stata eccellente nello spirito messo in campo, hanno dimostrato di saper usare la testa. Il gioco espresso è quello che vuole Simone (Inzaghi, ndr) e per farlo serve un’ottima situazione fisica e mentale. Il calcio comunque è bizzarro, altrimenti non sarebbe divertente -aggiunge Bonolis- testa alla prossima sfida di Serie A, poi sotto con il ritorno”.

“L’assenza di Leao non può essere una scusante per quanto fatto vedere ieri dal Milan. Se i rossoneri dipendono così tanto da lui è un problema grosso. Lui è un giocatore fenomenale, ma la sua assenza non può determinare così l’atteggiamento mentale che si è visto ieri da parte della squadra di Pioli. È vero che l’Inter dopo il doppio vantaggio ha arretrato il baricentro per difendersi, ma loro non hanno giocato il primo tempo. Il Milan perdeva o arrivava tardi su tutti i palloni. Nel secondo tempo hanno provato a cambiare stile di gioco -conclude Bonolis- ma ormai era tardi”.