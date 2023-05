Edilizia, Cesarini (Vhv Italia): “Rischio idrogeologico impatta su ricostruzioni”

(Adnkronos) – “Una parte molto significativa degli edifici italiani è esposta ad un alto rischio idrogeologico, è sotto gli occhi di tutti che gli eventi climatici estremi si sono praticamente quadruplicati e di conseguenza aumenta anche il costo delle ricostruzioni, che dovranno essere fatte con standard di sicurezza superiori”. Così Stefano Cesarini, Country Ceo di Vhv Italia, ha spiegato la sfida nei lavori di ricostruzione per le imprese edili italiane durante un panel a REbuild 2023, che si è tenuto a Riva del Garda (9-10 maggio).

“Il problema è che tendiamo ad avere una percezione del rischio molto soggettivo e spesso al ribasso – ha aggiunto Cesarini – ed è un problema perché poi quando ci sono eventi eccezionali avere una certa liquidità per affrontarli è troppo oneroso, sia per le imprese che per la famiglie, soprattutto adesso che è più difficile accedere al credito”.