Creatività italiana alla Fiera di Arte e Artigianato di Parigi

L’Italia non poteva mancare alla sesta edizione di “Révélations – Biennale internazionale dell’arte e dell’artigianato creativo” a Parigi.

La fiera rappresenta un punto di riferimento del settore dell’alto artigianato artistico contemporaneo e a rappresentare il nostro Paese saranno nove aziende.

Si tratta della prima partecipazione collettiva italiana promossa dal Ministero della Cultura con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane- e in collaborazione con importanti associazioni di settore.

Révélations fa parte di una strategia volta a far sì che il nostro alto artigianato artistico abbia più visibilità all’estero.

L’Italia presenterà nell’area espositiva di circa 130 mq a lei dedicata, opere d’eccellenza in diversi materiali come il vetro di Murano, la pietra lavica, la ceramica e l’oro.

Realizzazioni uniche di raffinata manifattura e di alto livello artistico, che testimoniano la grandezza della filiera italiana del nostro mercato creativo.

Con l’edizione di quest’anno, che si terrà dal 7 all’11 giugno eccezionalmente all’interno del Grand Palais Éphémère di fronte alla Torre Eiffel, “Révélations” celebrerà il suo decimo anniversario.

La biennale, ideata e realizzata da Ateliers d’Art de France è anche il principale appuntamento economico del settore che, prima della pandemia, in Italia, ha avuto un giro di affari di circa 3,78 miliardi di euro, e coinvolge circa 36 mila lavoratori con un fatturato all’estero al 25% del totale.

Ogni due anni un Comitato composto da 9 professionisti, che rappresentano l’intero settore della creazione contemporanea, è incaricato di selezionare gli artisti espositori tra i migliori al mondo.

I partecipanti all’edizione 2023 saranno 350 da 29 Paesi, con 3000 pezzi originali e rappresenteranno un mondo in continuo movimento che include al suo interno artigiani, artisti, galleristi, designer.

Molte delle opere esposte dimostrano che un oggetto funzionale può essere allo stesso tempo una vera opera d’arte.

Per quattro giorni, il Grand Palais Éphémère diventa un luogo pieno di sorprese e innovazioni, un’occasione di scambi e scoperte delle nuove tendenze.

Inoltre durante tutto l’anno, la biennale costituisce un ponte d’incontro tra gli artisti e il loro pubblico.

Oltre agli espositori “classici”, la manifestazione organizza una mostra internazionale denominata “il Banquet” che seleziona gli oggetti più singolari.

Ma la Biennale non è solo esposizione ma anche conferenze, laboratori per bambini e proiezioni di film.

Sofia Barilari