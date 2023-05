Natalità: Cimmino (Plasmon), ‘guardiamo al futuro con aggiornamento parental policy’

(Adnkronos) – “Nel 2022 Plasmon ha compiuto 120 anni, ci siamo resi conti che è un pezzo di storia di questo Paese ma anche che dobbiamo ragionare sul futuro, affrontando il tema della denatalità con un progetto aperto a tutti, non può essere un’azienda che risolve un problema così grande. Nel concreto stiamo lanciando anche l’aggiornamento della nostra nuova parental policy”. Così Luigi Cimmino Caserta, responsabile Rapporti istituzionali di Plasmon a margine della terza edizione dell’evento ‘Stati generali della natalità 2023’ in corso all’Auditorium della conciliazione a Roma. per i primi mille giorni di vita la famiglia avrà i prodotti gratuiti”