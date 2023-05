Roma, Candela: “Mourinho lascia? Lui è importante, spero rinnovi”

(Adnkronos) – “Mourinho lascia la Roma? La gente non sa cosa dire e allora sostiene che se ne andrà”. Lo ha detto all’Adnkronos Vincent Candela, ex giocatore della Roma, commentando la vittoria 1-0 sul Bayer Leverkusen dei giallorossi nell’andata della semifinale di Europa League giocata ieri. “Lui è importante, trasmette tanto alla squadra. Soprattutto la mentalità, si è visto anche ieri. Questo ciclo è molto utile per la Roma. Io addirittura spero nel rinnovo, sarebbe una buona mossa per dare sicurezza e stabilità a tutto l’ambiente. Vedremo a fine stagione le scelte che verranno fatte, ora rimaniamo concentrati sulla partita e sul finale di stagione, poi si vedrà” dice il francese.

“Ieri la Roma è andata benissimo, ero allo stadio Olimpico ed è stata una grande emozione visto che in palio c’è la finale di Europa League”, ha commentato ancora all’Adnkronos parlando del successo dei giallorossi. “Bene la difesa e anche il centrocampo, non è stata una gara semplice ma alla fine il gol è arrivato. Le qualità la Roma le ha, le hanno dimostrate ieri. Il ritorno sarà più difficile perché si gioca fuori casa, ma io resto fiducioso. Bisogna pensare positivo – conclude – preparare la gara di ritorno con attenzione e giocare questa sfida fondamentale al meglio”.

E ancora: “Dybala è fortissimo, è un campione del mondo e in campo si vede una differenza netta quando gioca, spero che sia recuperato per il ritorno”.

“Tra Paulo e Roma si è sviluppato da subito un amore fortissimo dal primo momento e questo potrebbe essere un buon motivo per restare, da altre parti non accade nulla di tutto questo. L’argentino ha un bel rapporto con tutti: mister, società, Roma come città, di cui ormai sente di fare parte. Bisogna coccolarlo per farlo rimanere e i romani in questo non li batte nessuno. Credo che anche Dybala – conclude – sia rimasto impressionato dall’affetto ricevuto”.