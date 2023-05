SOS guardaroba? Ecco i must have dell’estate 2023

L’estate è alle porte e sono tante le nuove tendenze da avere assolutamente nell’armadio. I trend per la primavera/estate 2023 sono diversi, come le opportunità per dare ai look un tocco in più per la prossima stagione.

Ecco i 10 must have dell’estate 2o23:

1) Abiti crochet

Per un’estate spensierata e dallo spirito libero, le maison e i marchi di moda hanno proposto un guardaroba dallo stile bohémien che ci riporta direttamente agli anni ’70. Tuttavia, il fascino rétro e un po’ nostalgico delle lavorazioni a uncinetto non conosce stagioni. Dalle declinazioni monocromatiche e bicolor, più chic, a quelle colorate, più indie, la tendenza del crochet è tornata ad essere un must have.

2) Giacche trapuntate

Per la primavera 2023 la giacca trapuntata torna a essere la protagonista degli outfit. Un capospalla comodo e coprente indispensabile, in cotone o tessuto impermeabile, perfetto per look sportivi ed effortless.

3) Costumi da bagno asimmetrici

Il costume da bagno asimmetrico, chic e sottilmente sensuale, è la silhouette più versatile perché non confinata esclusivamente al beachwear. Preferibilmente nero, da indossare anche come body o top abbinato a gonne o shorts, ha il focus sull’elegante struttura monospalla e gioca a scoprire porzioni di pelle con i cut-out.

4) Sandali flat

Comodi e pratici, i sandali flat si abbinano a look estivi casual, come jeans, minidress, o pantaloni fluidi. Un must have è la versione gladiatore, ispirata proprio all’antichità greco-romana, in cuoio con lunghi lacci da avvolgere al piede e alla gamba. Insomma i sandali flat sono un classico che tornano ogni estate e che resiste alla prova del tempo, come si può non averli nel proprio armadio?

5) La cesta di raffia

Adatta in tutte le occasioni, non solo con un outfit da spiaggia, ma anche con i look da città, in abbinamenti raffinati o più casual, ispirati allo stile boho. Un vero classico che varia dai colori naturali della paglia con dettagli in pelle, oppure nell’elegante nero ed inoltre la cesta di raffia si abbina a qualsiasi occasione ed outfit: dagli shorts, pantaloni eleganti, minidress fino ai semplici jeans.

6) Il denim

Il denim è un’altra delle tendenze più forti del 2023 e in questa stagione si rinnova nei mix di colori e lavaggi, presentandosi anche in total look. Tra l’altro non parliamo solo dei classici pantaloni a cinque tasche, ma anche del ritorno delle gonne lunghe, camicie dalle forme morbide, borse e persino calzature, declinate in tutte le tonalità del blu.

7) Sneakers Adidas

Sono due le sneakers Adidas che guidano le tendenze 2023: in cima alla classifica del Lyst Index, l’indice dei marchi più desiderati dagli utenti, le Adidas Samba sono un must have del momento, insieme alle Adidas Gazelle. Al successo delle sneakers Adidas dal design rétro non è estraneo il revival dei modelli vintage della multinazionale tedesca da parte di Gucci, sull’impulso delle Gazelle Gucci per Adidas nate dalla collaborazione con Alessandro Michele, amate da fashioniste e celebrità.

8) La camicia maschile

Le passerelle hanno visto il ritorno delle camicie classiche, da indossare sotto a pullover girocollo, sopra al dolcevita o sotto il blazer. L’estate si conferma quindi la stagione delle camicia maschile, dal taglio sartoriale, preferibilmente over, in particolare declinata nella palette dell’azzurro.

9) Vestiti a fascia

Il vestito a fascia, quindi senza spalline, è lungo o corto, aderente oppure dalle linee appena più morbide e fluide, in tessuti stretch, ma anche in raso e seta. Il suo stile, sinuoso ed elegante nella sua essenzialità, lo rende ideale per i look da sera raffinati e iper femminili, da indossare anche con sandali preziosi e gioielli sparkling.

10) Le ballerine

Un trend che ha diviso le donne, infatti o le si ama o le si odia. Nonostante questo, sono comunque un classico e una tendenza da avere nell’armadio perché comode e femminili. A punta o tonde, in raso o in pelle, le ballerine nelle ultime stagioni sono balzate in cima alla lista delle calzature più glamour. Un accessorio da avere assolutamente nel guardaroba e un trend assolutamente senza tempo.