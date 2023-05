Meloni accoglie Zelensky, l’abbraccio a Palazzo Chigi – Video

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato poco prima delle 13a palazzo Chigi dove è stato accolto nel cortile d’onore dal premier Giorgia Meloni. Dopo la stretta di mano i due leader si sono abbracciati e baciati. Poi hanno passato in rassegna il picchetto d’onore dei lancieri di Montebello. “Grazie Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’opportunità di essere oggi nel vostro bel Paese con una grande storia. Tutto ciò che facciamo insieme per la sicurezza è ciò che protegge le famiglie ucraine, protegge i nostri figli, protegge le case dei nostri civili e la vita dei nostri soldati”, scrive Zelensky su Telegram pubblicando un video che riassume la visita a Palazzo Chigi.