Bonolis: “Skriniar? Un ingrato, al Psg sarà un pupazzo tra i pupazzi”

(Adnkronos) – “Cosa penso di Skriniar? Ingrato, se vogliamo dare una definizione precisa”. Lo dice il conduttore televisivo e grande tifoso dell’Inter Paolo Bonolis, a ‘La politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. “Se avesse voluto fare questo cambiamento di traiettoria di carriera bastava dirlo e invece non ha voluto farlo per andarsene a parametro zero e prendere uno stipendio più alto. Se la poteva risparmiare, non lo ha fatto e andrà a Parigi in un Psg che lo riempirà di denaro; lì sarà un pupazzo tra i pupazzi e qui a Milano invece era un idolo”.

“Lukaku è da tenere? Bisogna vedere. E’ difficile definirlo, alle condizioni attuali non sarebbe male trattenerlo, ma come dice giustamente Marotta è da vedere cosa accadrà”. Infine una battuta su un possibile acquisto: “Marotta è un signore del mercato, un grandissimo dirigente che capisce di calcio. Un giocatore che vedrei bene nell’Inter è Kvaratskhelia, grandissimo calciatore, o Dybala. Noi dobbiamo sostituire Correa e un giocatore di quel tipo sarebbe perfetto, un giocatore che riesca a saltare l’uomo”, conclude Bonolis.