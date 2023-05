Incidente su A30, auto contro guard rail: 2 morti

(Adnkronos) – Sale a due il bilancio dei morti nell’incidente avvenuto ieri sera sull’autostrada A30 Caserta-Salerno all’altezza del comune di Mercato San Severino (Salerno). Dopo la morte di una ragazza di 14 anni di San Valentino Torio, deceduta sul colpo, nella notte è morto anche un 16enne residente a Pagani a causa delle gravissime ferite riportate. Il ragazzo era stato trasportato in ospedale a Mercato San Severino, poi trasferito all’ospedale di Salerno. Restano ricoverati in gravi condizioni la madre e il fratellino della 14enne.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, l’auto guidata dalla donna ha impattato contro il guard rail per cause ancora in corso di accertamento, ribaltandosi. “Un’immensa tragedia ha colpito le nostre comunità”, scrive il sindaco di Pagani Raffaele De Prisco. “Siamo distrutti nel dolore per queste giovani perdite – aggiunge – e ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte”.