La Cia cerca spie su Telegram, lo spot: “Avete informazioni sulla Russia?”

(Adnkronos) – Uno spot della Cia per reclutare spie anti-Russia. L’agenzia americana è alla ricerca di informatori e prova a contattarli con un video pubblicato su Telegram. La clip, che ricorda un film di spionaggio, mostra cittadini russi – interpretari da attori – “che hanno preso la difficile ma importante decisione di entrare in contatto con la Cia attraverso il sistema di informazioni anonime Tor. La Cia vuole sapere la verità sulla Russia, stiamo cercando persone affidabili che sappiano e possano dirci questa verità. Le tue informazioni potrebbero essere più preziose di quanto pensi”.

“Comprendiamo che i russi possono entrare in contatto con la Cia per una serie di circostanze. Apprezziamo e rispettiamo molto le persone che sono pronte a comunicare con noi. Proteggere tutti coloro che lavorano con noi in tutto il mondo è un nostro dovere professionale. Sei un ufficiale militare? Lavori nel campo dell’intelligence, della diplomazia, della scienza, dell’alta tecnologia o hai a che fare con persone di questi settori? Hai informazioni sull’economia o sui vertici della Federazione Russa? Contattaci. Forse le persone intorno a te non vogliono sentire la verità. Noi vogliamo”, si legge nel messaggio abbinato al video sul profilo ‘Securely Contacting Cia’. “Quando ci avrai contattato, ti preghiamo di pazientare. Ti ringraziamo per il tuo coraggio. Esaminiamo attentamente i documenti inviati al fine di fornire una risposta adeguata e allo stesso tempo garantire la tua sicurezza”.