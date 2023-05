Emergenza meteo: il VIDEO dell’alluvione in Emilia-Romagna

Dopo la violenta alluvione che si è abbattuta sull’Emilia-Romagna la situazione continua ad essere critica, specie nelle città di Cesena, Forlì e Faenza, dove l’acqua sembra aver completamente sommerso il centro cittadino.

Tra grida di aiuto sui tetti, sirene incessanti, bimbi portati in salvo in braccio, in tutta la Regione i morti accertati sono otto. Alle vittime si aggiungono un numero giudicato “inverificabile” di dispersi mentre sono cinquantamila le utenze senza energia elettrica. Anche a Cesena e provincia la situazione è drammatica. Come preventivato la pioggia nella notte ha portato molti fiumi e torrenti del territorio a rompere gli argini seguendo le orme del Savio esondato già ieri.

Ecco il video dell’alluvione causata dal maltempo: