Competenze digitali. A Digitale Italia l’esperienza del progetto Re-Educo nella scuola di Carbonia

Gli adolescenti trascorrono oltre cinque ore al giorno sul web, eppure secondo l’indice DESI il nostro Paese è ancora in coda in Europa per digital skills. In che modo invertire la rotta, come integrare a scuola l’apprendimento delle tecnologie digitali, nell’Anno Europeo delle Competenze? A Digitale Italia una nuova puntata dedicata alle competenze digitali, ospiti del format web promosso dalla Fondazione Aidr e condotto da Valentina Palmieri, Cristiana Pivetta – resp. progetto Re-Educo ITCG G. Angioy Carbonia e Fulvio Oscar Benussi, formatore e socio Aidr. Approfondimento dedicato al progetto Re-Educo, promosso dalla Commissione Europea per la promozione delle competenze digitali.

