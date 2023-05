(Adnkronos) – I vigili del fuoco di Lecco sono impegnati dalle 10 per una frana che ha sfondato la volta della galleria stradale e ferroviaria Fiumelatte, a Varenna: coinvolta un’auto, illeso l’autista a bordo. In corso il sorvolo dell’elicottero del reparto volo di Torino e le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di monitoraggio della frana da parte delle squadre a terra.