Scaglia (Syngenta), ‘serve modello agricolo sostenibile ma profittevole’

(Adnkronos) – “L’impegno di Syngenta qui a Mantova risale a tanto tempo fa. È infatti già il settimo anno che siamo presenti per parlare di temi comuni e importanti, come quello della nutrizione di una popolazione mondiale sempre in crescita e quello del cambiamento climatico”. Così l’amministratore delegato di Syngenta Italia, Massimo Scaglia, a margine dell’evento “Open Science – salute del suolo, cambiamento climatico e produttività agricola: parliamo di agricoltura rigenerativa”, che fa parte del progetto dell’azienda “Open Science” e si è svolto in occasione della settima edizione del Mantova Food&Science Festival, organizzato da Confagricoltura Mantova.

“Syngenta ritiene che l’agricoltura rigenerativa sia parte della soluzione a quella che è una delle sfide più gravose che dobbiamo affrontare – ha affermato l’ad di Syngenta Italia – da una parte dobbiamo sfamare un numero crescente di persone, dall’altra invece bisogna imparare a tutelare l’ambiente, adottando modelli più sostenibili pur mantenendo profittevole il lavoro degli agricoltori e della filiera. Per discutere di questi temi e pensare assieme le possibili vie da percorrere, abbiamo voluto creare questa occasione di confronto, che ci permette di mettere insieme l’opinione di autorevoli esperti, dei tecnici e di tutto il nostro mondo agricolo”.