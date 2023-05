E-Commerce, Bortolussi (Amazon): “In vetrina Made in Italy oggi 5.500 imprese e 1mln prodotti”

(Adnkronos) – Nella vetrina di Amazon made in Italy, lanciata nel 2015, “grazie a partner di eccezione come Ice, Regioni e ministero Esteri, oggi contiamo 5.500 imprese che offrono più di un milione di prodotti: parliamo di Europa, America e anche Giappone”. A sottolinearlo è stata Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon Eu, a margine dell’evento “Le giornate del Made in Italy digitale” che si è tenuto presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma.