Chieti, donna aggredita da lupo che le strappa cane dalle braccia

(Adnkronos) – Era uscita col suo cane, di piccola taglia, quando all’improvviso è stata assalita da un lupo che ha azzannato l’animaletto che stringeva. E’ successo, questa mattina, nel centro di Palombaro in provincia di Chieti. “Erano circa le 9.40 – racconta ad Adnkronos il sindaco di Palombaro, Consuelo Di Martino – quando il predatore l’ha aggredita. Si è avvicinato e ha cercato, in ogni modo, di strapparle l’animaletto dalle mani”.

La padrona l’ha difeso strenuamente: in primo momento è riuscito a riprenderglielo dalle fauci. E si è incamminata, con il cagnetto in braccio, verso casa. Il lupo l’ha seguita per circa cinquanta metri. Lei, ad un certo punto, nel dramma del momento, spaventata, è caduta e il lupo le è saltato addosso. A quel punto ha afferrato il cagnolino che teneva in braccio ed è fuggito con la preda tra i denti. La donna, sotto choc e piena di graffi ed escoriazioni per la lotta, ingaggiata nel tentativo di salvare il cane, è stata soccorsa e portata in ospedale. “Sono state allertate tutte autorità competenti – riprende il sindaco -: sono arrivati subito i carabinieri forestali e il veterinario Asl. Abbiamo cercato il cagnolino, ma abbiamo trovato solo chiazze di sangue, poco lontano”. Potrebbe essere stato ucciso e sbranato. “Gli esperti affermano che è un comportamento piuttosto anomalo, pertanto, potrebbe trattarsi di un esemplare, magari cacciato dal branco e affamato, quindi potenzialmente pericoloso. Raccomandiamo la massima cautela”.