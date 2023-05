‘Forza Emilia Romagna!’, dalla Sicilia il grido solidale di ‘disabilidAmare’ – Video

(Adnkronos) – “Forza Emilia Romagna!”. Questo il grido solidale d’incoraggiamento alla popolazione della regione più duramente colpita dal maltempo dei giorni scorsi, contenuto in un videomessaggio di un gruppo di ragazzi e ragazze disabili che stanno concludendo in questi giorni ‘disabilidAmare’, il format della Fipsas che il Comune di Castellammare del Golfo (Tp) ha organizzato con la Gianfaby in collaborazione con diverse direzioni della Rai tra cui spicca quella di Rai per la Sostenibilità.

Raccolti (sotto la pioggia), ragazzi, istruttori, tra cui due campioni del mondo di apnea per disabili (Ilenia Colanero e Fabrizio Pagani), hanno deciso di dare il via all’ultima giornata di lavoro con un pensiero rivolto alle popolazioni colpite dall’alluvione iniziando dal video per arrivare ad una riflessione sull’acqua, quella che sta in questi giorni devastando un pezzo importante d’Italia. “Alle ragazze e ai ragazzi stiamo insegnando l’approccio all’acqua – spiega Stefano Makula, pluricampione del mondo di apnea – ma questa ‘acqua’ è dannosa, ha portato sconforto e danni incalcolabili. Diversa da quella che raccontiamo per un corretto approccio al mare. Speriamo che tutto finisca presto e con questo video abbiamo voluto sottolineare la nostra vicinanza alle popolazioni così duramente colpite. E’ stata una richiesta diretta dei ragazzi che ha trovato tutti d’accordo. Hanno un cuore grande così!”.