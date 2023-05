Napoli, due minorenni accoltellati: uno è in prognosi riservata

(Adnkronos) – Due minorenni accoltellati nella notte a Napoli. Uno dei due è giunto all’ospedale Vecchio Pellegrini con una ferita da coltello all’addome ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile impegnata nella ricostruzione della dinamica.

Sempre nella notte i Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Toledo, nei pressi della Galleria Umberto I, per un 13enne colpito alla gamba destra, probabilmente con un coltello. A sferrargli la coltellata uno sconosciuto, per motivi ancora da chiarire. Il ragazzino è stato portato al Vecchio Pellegrini in ambulanza ed è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.