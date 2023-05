Centro Servizi Anagnina: l’agenzia al fianco degli stranieri, garanzia di trasparenza

(Adnkronos) –

La titolare Valentina Tofan spiega la filosofia di lavoro della sua realtà: “Siamo un ponte con le istituzioni. Oggi il supporto nelle richieste di cittadinanza è fondamentale per aiutare chi viene da fuori a orientarsi nella burocrazia”.



Roma, 22 maggio 2023 – Immigrazione e cittadinanza italiana sono temi fra i più delicati in Italia. Non soltanto per questioni di opinione pubblica, ma anche per leggi di settore in continua evoluzione. Per uno straniero, dunque, diventa spesso difficile orientarsi nel percorso burocratico. Un percorso che in molti casi rischierebbe di diventare proibitivo da affrontare senza l’aiuto di un consulente.

Per questo diventano sempre più importanti realtà come il Centro Servizi Anagnina, agenzia che da vent’anni offre agli stranieri un supporto fondamentale in diversi settori.

«Siamo nati offrendo servizi di traduzione – spiega la titolare Valentina Tofan – Col tempo, però, ci siamo specializzati anche nella lavorazione di pratiche di cittadinanza per stranieri e non solo».

L’agenzia, infatti, si occupa anche di richieste di residenza, riconoscimenti di titoli di studio conseguiti all’estero, procure per passaporti e acquisto di immobili.

«Per uno straniero che arriva in Italia – prosegue la Tofan – è difficilissimo comprendere l’entità dei costi e la documentazione richiesta per una pratica di residenza, che cambia da Municipio a Municipio».

Non è un caso, dunque, che il Centro Servizi Anagnina sia diventato un punto di riferimento per i molti stranieri in cerca di supporto per i vari iter burocratici da affrontare.

«Ci siamo strutturati con professionalità e collaborazioni che ci permettono di affrontare qualsiasi tipo di richiesta».

La presenza in organico di un notaio, il supporto di esperti certificati che traducono documenti in ogni lingua, la partnership con scuole accreditate dal Miur per l’esame di lingua italiana, servizi online che permettono la lavorazione di pratiche in tutto il Paese. Il Centro Servizi Anagnina è una realtà in grado di offrire un supporto a 360 gradi.

«Il nostro lavoro è quello di fare da ponte fra lo straniero e le istituzioni. Siamo mediatori nella vita di tutti i giorni. Per chi viene dall’estero anche le cose più semplici possono rappresentare un ostacolo all’integrazione. Si pensi ad esempio alla traduzione di un referto medico, oppure di una pagella a scuola».

Tutto viene affrontato con estrema attenzione nei confronti della singola persona, sostenendo un principio che, precisa la Tofan, è fondamentale nel settore: la trasparenza.

«Fino a qualche anno fa ottenere la cittadinanza italiana era molto più semplice. Oggi, invece, la complessità delle pratiche impone di tutelare lo straniero. Per questo prima di avviare l’iter ci accertiamo che la documentazione sia completa, ed eventualmente indichiamo ciò che manca, dato che anche un dettaglio può essere determinante per il rigetto della domanda».

Parole, quelle della Tofan, che racchiudono la filosofia di lavoro del Centro Servizi Anagnina, agenzia la cui missione è quella di essere dalla parte delle persone.

