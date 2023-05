Giornata mondiale biodiversità 2023, i numeri in Italia

(Adnkronos) – “Con un numero di specie animali, vegetali e di tipi di habitat tra i più alti d’Europa, l’Italia può essere considerata un hot spot di biodiversità”. Così l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sulla pagina Facebook, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità 2023.

Per la flora, ricorda Ispra, si contano: 8.249 specie e sottospecie di piante vascolari, 1.209 briofite e 2.704 licheni. E sono oltre 58mila le specie di fauna (circa 60mila se si considerano anche le sottospecie).

“Questa ricchezza è particolarmente preziosa anche perché un’altissima percentuale di queste specie è endemica, cioè vive solo all’interno dei nostri confini – si legge – Per queste specie abbiamo una piena responsabilità di conservazione. Per preservarle è essenziale contrastare i fattori di minaccia che li mettono a rischio, in maniera più efficace di quanto è stato fatto finora”.