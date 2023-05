Juve, sentenza penalizzazione: ricorso possibile

(Adnkronos) – La Juve potrebbe fare ricorso dopo la sentenza della Corte d’appello Figc, che ha comminato una penalizzazione di 10 punti alla società bianconera nel procedimento per le plusvalenze. La Juventus, ora, potrebbe in teoria presentare ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni, lo stesso organo che – dopo il precedente ricorso contro la prima penalizzazione di 15 punti – aveva rinviato il fascicolo alla Corte della Figc.

“Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della Figc e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità”, la posizione del club espressa su Twitter.

“Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale”, aggiunge il club bianconero, che deve intanto prepararsi ad affrontare anche il procedimento sportivo legato alla manovra stipendi. Si parte il 15 giugno, a campionato concluso e a classifica definita.