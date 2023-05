Lukashenko: “Non sto per morire, dovete soffrire con me” – Video

(Adnkronos) – “Se qualcuno pensa che io stia per morire, si dia una calmata. Ho avuto un adenovirus. Non morirò, dovrete soffrire con me”. Aleksander Lukashenko, presidente della Bielorussia, torna protagonista sulla scena pubblica dopo le voci relative ad una malattia. Lukashenko ha avuto problemi di salute dopo la visita a Mosca per la parata del 9 maggio. Nel video diffuso dai media di stato e rilanciato su Twitter da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino, Lukashenko smentisce le news e le ipotesi che lo hanno riguardato.