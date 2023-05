Addio a Tina Turner, aveva 83 anni

È morta Tina Turner. La leonessa della musica, tra le più acclamate interpreti della scena rock mondiale, aveva 83 anni. Ne ha dato notizia su Twitter la giornalista inglese Stephanie Rendall.

“Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello“.

Nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, Anna Mae Bullock – in arte Tina Turner – è diventata famosa alla fine degli anni ’60 come cantante della band Ike & Tina Turner Revue prima di avviare una carriera da solista. Naturalizzata svizzera, ha venduto negli anni oltre 180 milioni di album e vinto 12 Grammy Awards. Fra le sue hit “What’s Love Got To Do With it”, “Private Dancer” e “The Best”.