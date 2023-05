Nuova Bmw Serie 5, per la prima volta a trazione elettrica

MILANO (ITALPRESS) – Arriverà nelle concessionarie a ottobre, ma una nuova Serie 5 di Bmw è sempre una notizia, anche mesi prima della commercializzazione. Tanto più, se la berlina più venduta della casa di Monaco di Baviera esordisce con una versione pure electric. E lo fa in grande stile. La nuova i5 infatti sarà disponibile nella versione M60 xDrive, con consumo tra 20,6 e 18,2 kWh/100 km e potenza di ben 601 cavalli, con le prestazioni tipiche di una M. Ovvero coppia di 820 Nm che consente di passare da zero a 100 km/h in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettricamente a 230 km/h. Nella versione standard, l'eDrive40, la potenza massima scende a 340 CV, la coppia massima a 430 Nm e servono 6 secondi per passare da zero a 100 km/h in 6,0, con velocità massima di 193 km/h. Prestazioni che grazie al pacco batterie da 81,2 kWh, garantiscono un'autonomia compresa tra 455 e 582 chilometri, a seconda delle versioni. Non solo, con la nuova funzione "Max range", l'autonomia può essere aumentata fino al 25%. Infine, la ricarica veloce consente di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti, quasi come uno smartphone. La nuova Serie 5 è però disponibile anche con i motori a benzina e diesel con potenze attorno ai 200 cavalli, ora dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt, abbinati di serie a un nuovo cambio Steptronic Sport a 8 rapporti. L'anno prossimo poi arriveranno due varianti con motorizzazione ibrida plug-in di ultima generazione, ci sarà poi anche un diesel a sei cilindri e una versione con trazione integrale elettrica. Rispetto al modello precedente la nuova Serie 5 è quasi 10 centimetri più lunga, superando quota 5 metri di 60 millimetri. Di lato spiccano le minigonne laterali nere e i cerchi da 18 e 19 pollici di serie, ma si può arrivare fino a 21. A bordo lo spazio abbonda. Due i display da 12,3 e 14,9 pollici tramite cui si controlla grosso modo tutto. La connettività è garantita da 2 antenne 5G, che possono diventare addirittura 4 a seconda delle esigenze. Inedita o quasi la Interaction Bar, una striscia retroilluminata con una superficie cristallina si estende su tutta la larghezza del quadro strumenti fino ai pannelli delle portiere e comprende pannelli di controllo sensibili al tatto. Imperdibile, specie per chi ha dei figli la piattaforma AirConsole, grazie a cui il guidatore e i passeggeri possono giocare ai cosiddetti casual games mentre il veicolo è fermo, ad esempio per superare i tempi di attesa durante la ricarica della batteria ad alto voltaggio. L'Operating System 8.5 offre una gamma ancora più ampia di contenuti digitali per l'informazione e l'intrattenimento, cicli di aggiornamento più rapidi per le funzioni, informazioni migliorate. La nuova Serie 5 berlina è anche il primo modello Bmw a presentare di serie interni completamente vegani, ovvero tessuti con proprietà simili alla pelle, ma ecosostenibili. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Bmw- xb2/ads/red 24-Mag-23 19:34