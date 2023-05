Guerra Ucraina-Russia, generale Milley: “F-16 non sono l’arma magica”

(Adnkronos) – I caccia F-16 che sono stati promessi all’Ucraina non sono “l’arma miracolosa”. Lo ha detto il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Mark Milley, intervenendo a un incontro del gruppo internazionale che coordina gli aiuti militari all’Ucraina.

“Qualche volta le cose vengono etichettate, si dice ‘sarà l’arma magica'”, ha affermato Milley parlando all’incontro del Defence Contact Group per l’Ucraina, aggiungendo che però “non ci sono armi magiche, né gli F-16 né altre armi”.

Intanto, una fonte del governo di Londra al magazine americano Foreign Policy ha riferito che “una ventina” di piloti ucraini inizierà l’addestramento per gli F-16 in Gran Bretagna. “Sarà un addestramento di base a terra di piloti ucraini che poi saranno pronti per un addestramento più specifico per gli F-16”, ha detto un portavoce.

Mentre “non c’è nessun programma di addestramento italiano perché non ci sono F-16 in Italia”, ha ribadito il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del Festival dell’Economia di Trento.