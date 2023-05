Gava, ‘transizione è opportunità, Governo accanto a imprese per semplificazione’

(Adnkronos) – “Come come rappresentante del governo sono veramente molto onorata di essere qui oggi a poter inaugurare il frutto di questa collaborazione tra due grandi aziende che hanno voluto investire in questa parte di territorio. La transizione ecologica è un’opportunità, le aziende lo hanno capito e tocca noi, come governo, stare al fianco delle imprese per poter semplificare tutta la parte autorizzativa in un percorso di accompagnamento verso transizione ecologica”. A dirlo è stata Vania Gava, viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, parlando a margine dell’inaugurazione del più grande parco agrivoltaico in Italia nato dalla collaborazione fra Engie e Amazon.

La transizione energetica per il viceministro è anche un’opportunità per i territori. “Ci sarà anche un cambiamento e una nuova formazione per nuove competenze. Vengono tralasciati i vecchi lavori che saranno assorbiti dai green jobs. Insomma nuove competenze, nuovi posti di lavoro, salvaguardiamo l’ambiente, produciamo energia rinnovabile e tuteliamo l’economia”.

“Stiamo lavorando al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec, ndr), che sarà pronto entro il 30 giugno, e lavoriamo anche a ulteriori semplificazioni per impianti di questo tipo con una commissione Via-Vas specifica. L’obiettivo è quello di dare garanzie sui tempi” ha concluso Gava.