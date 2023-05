Roger Waters indagato in Germania: sul palco con uniforme simil SS

(Adnkronos) – Roger Waters è sotto indagine a Berlino per essersi vestito sul palco in modo simile a un ufficiale delle SS. Dopo aver aperto lo show alla Mercedes Benz Arena della capitale con una dichiarazione in cui affermava di “condannare senza riserve l’antisemitismo”, il cofondatore dei Pink Floyd, il 17 maggio scorso, si è esibito indossando una lunga giacca nera, guanti e una fascia rossa al braccio ornata da martelli, anziché dalla svastica nazista.

Il sito Jewish News cita l’ispettore capo della polizia della capitale tedesca Martin Halweg, secondo cui “il dipartimento di Sicurezza dello Stato presso l’Ufficio di Polizia Criminale ha avviato un’inchiesta penale per sospetto incitamento del popolo”. “Il contesto dell’abbigliamento indossato è ritenuto in grado di approvare, glorificare o giustificare il dominio violento e arbitrario del regime nazista in modo da violare la dignità delle vittime e quindi disturbare la pace pubblica. Dopo la conclusione delle indagini, il caso sarà trasmesso alla Procura di Berlino per la valutazione legale”, ha aggiunto il capo della polizia.