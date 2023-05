Impagliazzo (Sant’Egidio): “Progetto San Bartolomeo per avvicinare migliaia di persone vulnerabili alle cure mediche”

(Adnkronos) – “Ogni giorno siamo al fianco delle persone più vulnerabili e invisibili. Per loro spesso la sanità è costosa è distante. Questo progetto ci aiuta ad avvicinare queste persone alle cure mediche ed è una forma importante di integrazione. Migliaia di persone ne hanno bisogno”. Lo ha dichiarato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, in occasione della presentazione del “Progetto San Bartolomeo”, lanciato dall’ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Deloitte e Fondazione Deloitte.